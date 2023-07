Incendio auto elettrica a Treia in contrada Chiaravalle, i vigili spengono le fiamme con la schiuma

TREIA - Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 6,45 circa a Treia in contrada Chiaravalle per un incendio di autovettura full-elettric.

Nessuna persona coinvolta

La squadra ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno. In seguito la vettura è stata spostata al centro di un piazzale per motivi di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti sul posto anche Carabinieri. Il liquido schiumogeno era stato utilizzato, poche ore prima, anche per un'auto andata a fuoco in A14.