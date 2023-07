Incendio in autostrada, i vigili spengono le fiamme ricoprendo l'auto di schiuma. Foto e video

PORTO SAN GIORGIO - Ancora un'auto a fuoco nel tratto marchigiano dell'A15. I vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti poco dopo le 10,30 sulla A 14, al chilometro 281 + 700, nella zona di Porto San Giorgio, per l’incendio di un’auto alimentata a benzina.

Guarda il video

Due km di coda

Le fiamme avevano avvolto completamente il mezzo e per l’estinzione è stato utilizzato liquido schiumogeno. Contemporaneamente veniva spento anche un principio d’incendio che aveva coinvolto delle sterpaglie a bordo strada. Nessuno problema ma tanta paura per chi era al volante. Disagi per il traffico con una coda di 2 Km comunque rapidamente tornata alla normalità