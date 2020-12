Divieto di fumo pure all’aperto, il consiglio comunale dice sì a Tolentino città "sigarette free"

TOLENTINO - Nell’ultima assise comunale è stata approvata la mozione presentata dal consigliere comunale di “Tolentino nel cuore”, con delega all’ambiente, Antonio Trombetta riguardante il “Divieto di fumo nei luoghi pubblici all’aperto come misura per contrastare il contagio da Covid 19”. I voti favorevoli sono stati 12, i contrari uno, il consigliere Ivano Serragiotto, anche lui di “Tolentino nel cuore” ed un astenuto, Luca Cesini del Partito democratico.

La mozione impegna il consiglio comunale e il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi a trasmettere la stessa nelle sedi amministrative deputate affinché si prescriva una apposita ordinanza. La misura, dunque, non è attiva, ma funge da invito allla Regione a porre attenzione sulla problematica. «Veniva varata 17 anni fa – ha spiegato in consiglio comunale Antonio Trombetta - la legge anti-fumo. Pochi giorni fa, con una nota, presentata alla Regione Marche, il Codacons ha chiesto di vietare il fumo nei luoghi aperti di tutto il territorio regionale. Misura precauzionale e importante per noi, da applicare almeno nei luoghi pubblici ed all’aperto laddove si riscontrano frequentazioni pubbliche di una certa consistenza. Da accertamenti effettuati da esperti, secondo il Codacons, al momento di espellere il fumo dalla bocca, vengono emesse particelle che possono contenere i Sars-cov2».

«È quindi un’ulteriore misura precauzionale ed importante per limitare altre situazioni di contagio da Covid 19». In sostanza il Consiglio comunale chiede con la presente mozione alla Regione Marche di porre attenzione alla presente problematica e di inserirla eventualmente tra i comportamenti da tenere individualmente per evitare ulteriori contagi da Covid-19. Resta dunque da seguire l’evolversi della questione.



