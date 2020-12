Perde il controllo dell’auto e si ribalta sull’altra corsia centrando una vettura: tanta paura per due bambini a bordo

TREIA - Perde il controllo dell’auto e si ribalta sull’altra corsia centrando una vettura. Grave incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, tra Chiesanuova e Treia. A rimanere coinvolte due auto che viaggiavano in direzioni opposte.

Una Citroen, condotta da un papà con a bordo i suoi due figli di sei e dodici anni, viaggiava da Treia verso Chiesanuova quando, all’altezza della deviazione per Camporota, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, dopo aver sbandato, è finita prima sulla scarpata e subito dopo si è ribaltata finendo la sua corsa contro un’auto che sopraggiungeva sulla corsia opposta.

In quel momento, infatti, dall’altro lato della strada viaggiava un’Audi A3 condotta da una donna di Cingoli.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il papà e i due bambini al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi, così come per la donna. Tanto però lo spavento per quello che sarebbe potuto accadere. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e del luogo dell’incidente, mentre la polizia locale ha svolto i rilievi del caso. La strada dell’incidente non è nuova a fatti di questo tipo: a pochi metri dallo scontro perse la vita Leonardo Sacchi, il 18enne di Chiesanuova che finì fuori strada proprio un anno fa.

