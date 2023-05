Un tempo si era soliti pensare che nell’organizzazione di una cena o una festa in terrazza o nel giardino di casa, in qualche modo ci saremmo arrangiati. Quindi, pur godendo della perfetta temperatura delle sere primaverili o estive, non si assicurava ai propri ospiti lo stesso comfort in termini di comodità e funzionalità della cena o festa all’interno delle quattro mura domestiche. Oggi però la tecnologia ben abbinata al design da esterni permette di ricreare ambienti belli e funzionali per le proprie cene e feste con amici, senza peraltro spendere una fortuna, mantenendo lo stesso livello di comfort e persino con uno stile d’arredo appropriato. Partiamo dall’illuminazione che, come è noto, rappresenta un elemento fondamentale per l’outdoor. Così come avviene per l’irrigazione e la sorveglianza, esistono dei veri e propri sistemi smart da esterno con l’utilizzo di LED che impiegano l’energia solare a supporto dell’alimentazione tradizionale. L’illuminazione smart da esterni permette di offrire un’ampia gamma di opportunità da valutare a seconda delle esigenze, poiché, a distanza, le luci possono essere spente o accese, regolate nella loro intensità, programmate secondo una routine specifica, controllate singolarmente oppure a gruppi e collegate a dei sensori di movimento.

Per le feste in terrazza o giardino sono ormai diffuse le economiche e classiche lightstrip colorate, che regalano un’atmosfera particolare: si tratta di strisce luminose che, nella versione smart, possono essere gestite e programmate secondo un’infinità di combinazioni di colori e luminosità. Molte di queste sono flessibili e possono assumere la forma e la curvatura desiderata. Le più popolari, come ad esempio le lightstrip per esterno di Philips Hue, hanno oltre 16 milioni di colori e 50.000 sfumature di luce bianca calda e fredda per rendere il giardino o il terrazzo festoso e accogliente.

L’AUDIO

Oltre alla luce c’è la musica. E a volte possono essere abbinate insieme, specialmente per quelle feste dove a un certo punto la musica si alza di volume e si balla: funzionano molto bene quei diffusori, spesso wireless, quasi sempre con la connessione Bluetooth, che oltre a diffondere watt e bassi potenti dai woofer, accompagnano il tutto con un gioco di light design e luci strobo che si generano in automatico seguendo la musica o che possono essere personalizzate attraverso un’app. Se invece si tratta di un aperitivo o una cena in terrazzo più sobria, allora si può optare per i tanti speaker in commercio, specialmente quelli che hanno un audio omnidirezionale a 360° che diffonde il suono più lontano e in tutte le direzioni nello spazio circostante. Indipendentemente da dove verranno posizionati, l’audio arriverà in maniera uniforme, per far sentire ogni nota al meglio. Inoltre molti di questi diffusori hanno un design che si sposa benissimo con l’ambiente esterno. Ma se parliamo di cene in terrazza o in giardino, allora non possiamo non considerare la possibilità di poter cucinare, anche parzialmente, all’esterno. Il mondo dei barbecue da giardino si è molto evoluto sia dal punto di vista tecnologico sia da quello del design. Quando si parla di barbecue non significa solo carne, ma anche pesce, ogni tipo di verdura o qualsiasi idea ci passi per la testa. Ci sono barbecue portatili che non fanno fumo (nella scheda), quelli che in meno di 15 minuti raggiungono la temperatura perfetta per grigliare da tenere sotto controllo direttamente dallo smartphone grazie alle funzionalità WiFi e Bluetooth, oppure quelli misti che si accendono con un pulsante e che si convertono facilmente da gas in carbone in meno di 60 secondi, tutto sotto il segno di un design brillante. A partire da 90 euro fino a 1100 euro, ci sono bbq da giardino per tutte le esigenze e tutte le tasche.

LA RETE

Considerato che ormai anche le cene o le festicciole in giardino o in terrazza hanno sempre più l’aspetto di piccoli eventi, perché allora rinunciare all’esperienza visual? Ecco quindi che la presenza di un proiettore che riproduce immagini o video di qualsiasi tipo prese dalla rete o dai contenuti del proprio smartphone può dare alla serata all’aperto un tocco diverso. Ormai ci sono proiettori portatili e connessi facilissimi da installare a partire da 200 euro. Ovviamente per organizzare tutto questo e poterlo controllare in modo smart e coordinato è necessario avere una solida connessione internet. Quindi se il giardino è troppo grande o se il terrazzo è lontano dal router wi-fi di casa è necessario creare una rete mesh: significa avere una rete unica con più router collegati direttamente al modem, di cui uno funge da router principale, mentre gli altri, detti router satellite, comunicando tra loro e inviando e ricevendo dati alla stessa velocità di trasmissione, portano il segnale nel resto del giardino o terrazzo. Le soluzioni alternative per poter estendere il proprio campo di internet sono dei range extender agli adattatori powerline da attaccare alle prese elettriche di casa.

