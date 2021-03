“A cuore aperto” del Minimo Teatro, show tutto al femminile con filosofia e poesia che riescono a dire il non detto

MONTEGRANARO - Oggi alla Pinacoteca Mancini di Montegranaro, trasmesso in diretta Facebook attraverso le pagine Minimo Teatro e Philosofarte, un importante evento per celebrare l’8 marzo realizzato dall’interazione fra Associazione Amici e Allievi Minimo Teatro, Pinacoteca Fondo Gottardo Mancini, Amnesty International Gruppo 50, Liberte Sinergie con il contributo della Regione e il patrocinio del Comune di Macerata.



Si tratta di un doppio appuntamento che vede l’inaugurazione della mostra “Come eri vestita?” sul tema della violenza sulle donne e lo spettacolo “A cuore aperto” del Minimo Teatro. Questo il programma: ore 12 inaugurazione della mostra-progetto “Come eri vestita” al Palazzo Conventati Montegranaro (diretta dalle pagine di Philosofarte, Amnesty gruppo 50 e Minimo Teatro. A seguire i saluti di benvenuto di Barbara Mancini, Gottardo Mancini, Maurizio Boldrini, del consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità Elena Leonardi, del commissario prefettizio del Comune di Montegranaro Francesco Martino. Dalle 12,20 gli attivisti di Amnesty International di Macerata presentano la mostra “Come eri vestita”. Seguiranno i saluti della vicepresidente dell’Associazione Allievi Minimo Teatro, Serenella Marano e nota sullo spettacolo “A cuore aperto” che si svolgerà alle 19: azione scenica con Jennifer De Filippi, Serenella Marano, Chiara Marresi, Elena Paoletti su testi di Louise Glück, Wisława Szymborska, Simone Weil, Maria Zambrano e altre poetesse (consulenza di Elisabetta Moriconi, Oriana Nabissi e Maria Carla Romiti, regia di Barbara Mancini).

Uno spettacolo tutto al femminile che poggia su due straordinarie gambe: la filosofia e la poesia che insieme riescono a dire il non detto, quell’oralità che si ferma in gola e che, grazie al teatro, riusciamo a snodare per sindacarne ogni movimento del corpo.

