Mamma Maria Ludovica uccisa dalla malattia a soli 39 anni: comunità straziata

TOLENTINO - Aveva solo 39 anni Maria Ludovica Romagnoli. La giovane mamma tolentinate è stata stroncata da una terribile malattia. La donna ha combattuto per vincere sulla morte, ma purtroppo non ce l’ha fatta: la malattia non le ha dato scampo. La trentanovenne è spirata l’altra notte all’Hospice di San Severino Marche.

La drammatica notizia della scomparsa della giovane mamma, nota anche per il suo impegno per la comunità, ha lasciato tutti attoniti. Maria Ludovica era conosciuta come una donna solare e sempre disponibile, ben voluta da tutti. Gran parte del suo tempo lo dedicava alle attività della Comunità degli Agostiniani della basilica di San Nicola; in passato aveva lavorato in uno studio dentistico di Tolentino. La donna lascia il marito Luca Sampaolo, un figlio, la mamma Mariella, la sorella minore Lorenza, i suoceri Giuseppe e Pierina, la nipote Marta, la cognata Fiorella e tanto cuore nel cuore di chi la conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella basilica di San Nicola dove si raccoglieranno offerte per l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

