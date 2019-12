Addio a Firmina memoria di ferro. Aveva 101 anni. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto

OSTRA - È morta Firmina Fabbretti, la trisavola di Ostra. Aveva 101 anni. A febbraio ne avrebbe compiuti 102. È andata a dormire sabato sera e non si più svegliata. A trovarla, ormai esanime nel letto, è stato il figlio verso le 5. Fino a pochi giorni prima aveva giocato a carte e sembrava stesse bene poi sabato sera ha augurato ai familiari la buonanotte ed è andata a dormire senza più svegliarsi. Se n’è andata serenamente nel sonno.



Era stata una trisavola molto arzilla Firmina, dall’incredibile memoria. Nel giocare a carte riusciva quasi sempre a vincere perché memorizzava tutte quelle uscite. Non era solo fortuna la sua ma una tecnica che faceva leva sulla sua capacità mnemonica, allenata nel tempo. Fino all’età di 96 anni aveva continuato a zappare da sola la terra. Faceva ginnastica nel suo orto prendendosene cura personalmente. Poi una brutta caduta l’aveva costretta a limitare gli sforzi. Era stata quella la prima volta, a 96 anni, in cui era entrata in un ospedale per curarsi. I figli li aveva partoriti a casa e non aveva mai avuto fino a quel momento bisogno di cure. Dopo l’infortunio, da cui si era ripresa bene, si era poi trasferita a casa del figlio Mario.



Due anni fa, in occasione del centenario, era stata protagonista di una grande festa. Ancora perfettamente lucida, aveva condiviso i ricordi di una vita intensa con i suoi familiari. Si è spenta a 101 anni, a quasi due mesi dal suo prossimo compleanno. Un traguardo importante ed invidiabile.



Uno stile di vita sano, con prodotti genuini raccolti dall'orto e portati in tavola, ha sicuramente contribuito a renderla così longeva. Firmina Fabbretti lascia i figli Mario e Fulvia, la nuora Palma, il genero Bruno, i nipoti Claudio, Tiziana, Fiammetta, Patrizia, Cinzia, Paola, e Mauro oltre ai pronipoti e al trisnipote. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la basilica di Santa Croce ad Ostra. Seguirà la tumulazione presso il cimitero cittadino.