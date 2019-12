In lacrime per Anna Maria, nonnina di 102 anni: domani l'ultimo saluto al Portone»

SENIGALLIA - È morta a 102 anni Anna Maria Berti, una delle nonnine più longeve in città. I funerali si terranno domani alla chiesa del Portone, la parrocchia che era solita frequentare finché le forze glielo hanno consentito. Da qualche tempo aveva dovuto abbandonare la sua casa e il suo quartiere per raggiungere la casa di riposo per anziani di via Cavallotti in centro storico. Proprio all’Opera Pia Mastai Ferretti è morta nel giorno di Santo Stefano, dopo aver trascorso il suo ultimo Natale circondata dall’affetto della sua famiglia.

Solo due anni fa per lei c’era stata una grande festa per il traguardo del secolo di vita che solo poche persone riescono a raggiungere. Ogni anno in più dopo quelle cento candeline è stato per lei e per i suoi cari un regalo che la vita le ha voluto fare. Anna Maria Berti, vedova Decimo, lascia il figlio Paolo, le nuore Laura e Francesca, i nipoti Alessia, Riccardo, Angela e Agnese, i pronipoti e tutto il resto della sua grande ed affiatata famiglia. I funerali avranno luogo domani alle 9 nella chiesa del Portone. Come sua richiesta, essendo sempre stata una donna generosa e disponibile ad aiutare chi ne aveva bisogno, verranno raccolte offerte chieste al posto dei fiori. Anna Maria Berti era una delle sei centenarie ed ultracentenarie censite al 31 dicembre 2018. In queste festività altre due donne hanno raggiunto il traguardo del secolo di vita.

