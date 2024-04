FERMO Doppio lutto per la sanità fermana, che piange la scomparsa di due professioniste amate e stimate nell’ambiente Ast e non solo. Nella giornata di mercoledì scorso è venuta a mancare l’amministrativa Maria Grazia Morelli, 61 anni, mentre nella mattinata di ieri si è spenta la neurologa Isabella Paolino, 48 anni.

Il cordoglio

Attorno ai familiari delle due professioniste si sono stretti tutti i vertici Ast, che in una nota, fa sapere che «la direzione Ast, con il direttore generale, dottor Roberto Grinta, quello amministrativo, dottor Alberto Carelli e quello sanitario facente funzioni dottor Andrea Vesprini si stringono ai familiari di Maria Grazia Morelli e Isabella Paolino per il grave lutto che li ha colpiti». La notizia della scomparsa delle due donne si è diffusa anche al di fuori dei corridoi dell’azienda sanitaria di Fermo, infatti al cordoglio dell'Ast si è unito anche quello del vicepresidente della Giunta e assessore della Regione Marche con delega alla Sanità, Filippo Saltamartini, che esprime le proprie «condoglianze alle famiglie» delle due professioniste. «Due donne amate e stimate, sia come persone che come professioniste», le ricordano la direzione dell’Ast a cui si aggiunge il primario dell’unità operativa complessa di Neurologia, il dottor Patrizio Cardinali. Per lui la dottoressa Paolino era il braccio destro. Una brillante e stimatissima neurologa in prima linea nell’associazione di psicogeriatria di cui era presidente regionale. Ad ucciderla una malattia. Appena la notizia è diventata pubblica, i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due professioniste.