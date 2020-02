Motoseghe, frullini, trapani e televisori: i ladri razziano i capannoni agricoli

TOLENTINO - Nell’entroterra si sono verificati dei furti: un raid è stato messo a segno in un capannone agricolo nelle campagne di Tolentino. Per entrare nel capannone avrebbero forzato la porta d’ingresso e una volta dentro hanno portato via tre motoseghe, il cui valore economico si aggirerebbe sui 5mila euro complessivi. I ladri sarebbero poi scappati, facendo perdere le loro tracce.

Un altro furto è stato invece messo a segno in un country house a Monte San Martino: sono stati rubati un televisore, un frullino e un trapano. Il bottino è di circa 1500 euro. Il colpo è avvenuto ai danni de “Il nido del falco”, situato in contrada Molino di Monte San Martino.

Grande è l’amarezza per il titolare del country house situato nel piccolo paese di Monte San Martino, che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che indagano per risalire agli autori di entrambi i furti.

