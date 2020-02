Ristoratrice perseguitata dal suo ex compagno, lo stalker aggredisce un amico di lei

CIVITANOVA - Vanno a vivere insieme, poi si lasciano e lui la perseguita. Vittima del suo ex compagno, una ristoratrice di Civitanova. I fatti che ieri mattina sono finiti all’attenzione del giudice dell’udienza preliminare Giovanni Maria Manzoni, sarebbero avvenuti a cavallo tra il 2018 e il 2019. La coppia, lei civitanovese, lui 37enne originario dell’Europa dell’Est, era stata insieme fino all’estate di due anni fa, poi lei aveva deciso di troncare la relazione, ma lui, invece di farsene una ragione, avrebbe iniziato a perseguitarla: messaggi, inseguimenti, pedinamenti e scenate che in alcune occasioni sarebbero trascese diventando vere e proprie aggressioni. Non solo nei confronti di lei. A dicembre del 2018 l’uomo avrebbe aggredito un amico della ex nei pressi di un frequentatissimo bar cittadino, un mese dopo si era presentato nel ristorante della donna costringendola ad uscire per non creare difficoltà all’interno del locale. Il 37enne, difeso dall'avvocato Gianluca Gattari, è stato rinviato a giudizio. La vittima è parte civile con il legale Paolo Carnevali. © RIPRODUZIONE RISERVATA