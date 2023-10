Colpito da malore in campagna a Torre San Tommaso, raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco

URBINO - I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Torre San Tommaso nel comune di Urbino per soccorrere un signore colto da malore che si trovava in una posto dall’accesibilità limitata.

Raggiunto con mezzo 4X4

La squadra di Urbino, raggiunta la persona con mezzi 4x4 e con la collaborazione dei sanitari del 118, ha provveduto a riportare l’infortunato in un posto sicuro, e dopo averne constatato il buono stato di salute, i militi si organizzavano per il trasporto al Pronto soccorso limitrofo per accertamenti.