FANO - La Caritas diocesana quest’anno dedica interamente la raccolta dell’Avvento a combattere la povertà educativa con la campagna “L’istruzione rende uguali” per sostenere i più giovani e le loro famiglie nel percorso di istruzione. Si tratta di iniziative tendenti ad elevare il livello culturale dei ragazzi quale spinta iniziale affinché possano meglio destreggiarsi tra le opportunità presenti nel territorio al fine di individuare un futuro migliore.

I dati del territorio

Purtroppo la povertà anche nella nostra realtà aumenta e questo rischia di soffocare anche le possibilità di riscatto dei minori. Gli ultimi dati rilevati dalla Caritas si riferiscono all’anno scorso, ma la situazione nel corso del 2022 è andata peggiorando. Nel 2021 i minori a rischio povertà erano il 26% del totale. Nello stesso anno, il centro di ascolto della Caritas diocesana ha incontrato 655 tra nuclei familiari e persone. Di questi, il 74 per cento erano famiglie con minori, tra i cui bisogni era presente anche quello legato alle spese per l’istruzione e alle attività connesse ai figli. Nel corso dell’anno, circa 40 famiglie hanno ricevuto un aiuto per far fronte alle spese per l’acquisto di materiale scolastico, libri e trasporto. Si tratta di bambini e ragazzi che non hanno le stesse opportunità di studio e formazione dei loro pari e che sono più a rischio di dispersione scolastica e di finire nel circolo vizioso della povertà.

Una catena da spezzare

Per spezzare questa catena, con la raccolta di Avvento, Caritas intende contribuire a migliorare la condizione e la qualità di vita dei ragazzi e delle ragazze in condizione di fragilità e delle loro famiglie in tutto il territorio della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. In particolare, con le offerte raccolte, si vogliono raggiungere tre obiettivi: fornire supporto alla genitorialità per le famiglie in difficoltà con bambini piccoli e ragazzi adolescenti; rafforzare le competenze e gli strumenti a disposizione del nucleo familiare per contrastare la povertà economica ed educativa; favorire l’inclusione e la partecipazione dei minori attraverso spazi e attività che vadano a potenziare la motivazione personale, la creatività, la partecipazione. Incrementare l’istruzione non significa fare l’elemosina, significa mettere nelle condizioni, chi al momento non è nella situazione di farlo, di conquistare una autonomia che gli permetta di progredire nel livello sociale.

Il crowdfunding

La raccolta si inserisce nel più ampio contesto della campagna “Crescere sogni”, realizzata attraverso la piattaforma di crowdfunding “Rete del dono”, con il sostegno della Fondazione Carifano che raddoppierà l’importo donato fino ad un massimo di 10.000 euro. La campagna terminerà con la fine dell’anno, il 31 dicembre prossimo. Il contributo di ciascuno può fare la differenza nel combattere le situazioni di povertà educativa e poter dare a tutti gli strumenti necessari per affrontare il futuro, esercitare i propri diritti e avere più opportunità di riscatto sociale ed economico. Per donare con bonifico, carta di credito, paypal o satispay o per avere altre informazioni è possibile contattare la Caritas diocesana o visitare il sito caritasfano.it/avvento2022