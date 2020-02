Finisce sotto al trattore e ci rimane incastrato: salvato dai vigili del fuoco

SENIGALLIA - Momenti di grande paura. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.15 a Senigallia lungo la Strada Provinciale Sant'Angelo per un soccorso a persona. La squadra di Senigallia ha soccorso a una persona rimasta incastrata sotto un trattore e, con l'ausilio dei cuscini ad aria, lo estraeva per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 i quali con l'eliambulanza lo trasferivano al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco hanno poi messo poi in sicurezza l'area dell'intervento.

LEGGI ANCHE:

Rimosso il carico su un autoarticolato grazie all'intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA