Con il motociclo finisce contro un'auto: giovane portato in codice rosso all'ospedale di Pesaro

FANO - Incidente in località Bellocchi ieri sera intorno alle ore 20. Nello schianto coinvolti un'autovettura ferma sulla banchina lato destro (in direzione monte) e un motociclo condotto da un ragazzo 30enne di Fano. Il motociclista percorreva via VI Streada in direzione monte, quando giunto all'altezza del civico 17 urtava l'angolo posteriore sinistro dell'auto, ferma a bordo strada. In seguito all'impatto, la conducente dell'auto, una donna di 59 anni residente a Fano è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fano per accertamenti, mentre il motociclista, che ha avuto la peggio seppur rimanendo cosciente al momento dei rilievi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pesaro.