Si schianta su un muro e poi contro un albero, paura per una donna in via Isonzo ad Ancona

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11 per un incidente stradale avvenuto ad Ancona in via Isonzo con una signora di 67 anni che si è schiantata prima suj un muro e poi contro un albero. La squadra ha estratto una donna dall'auto, in collaborazione con il personale del 118 e messo in sicurezza Il veicolo coinvolto. Sul posto la polizia locale per i rilievi.