Si allontana senza avvertire i genitori, ragazza minorenne ritrovata nella casa di un'amica

SENIGALLIA - Spavento poi il sollievo. Nella serata di ieri i Carabinieri di Senigallia sono stati impegnati nella ricerca di una minore che si era allontanata da qualche giorno dalla sua abitazione per incontrare alcune amiche.

I familiari preoccupati che le fosse accaduto qualcosa immediatamente ne hanno denunciato la scomparsa fornendo il maggior numero di informazioni utili per ritrovarla anche perché lei non aveva con se né alcun documento né il telefono cellulare. Sono state messe in campo tutte le forze disponibili allertando le varie pattuglie e, vista la delicatezza della situazione, di concerto con la Prefettura di Ancona è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Per fortuna, nonostante la grande apprensione da parte di tutti, la ragazza è stata rintracciata nella notte ad Ancona presso l’abitazione di una conoscente ed affidata ai genitori.