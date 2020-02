Rimosso il carico su un autoarticolato grazie all'intervento dei vigili del fuoco

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.45 ad Osimo sulla Statale16 all'altezza del km 310.700 per la rimozione di un carico su di un autoarticolato che trasportava lastre di ferro. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo con l'ausilio dell'autogru proveniente dalla Centrale di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza del carico stesso e della zona di intervento. Non si segnalano persone coinvolte.



Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE: