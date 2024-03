Si ribalta in auto sulla superstrada Ascoli-Mare: grande paura per un 38enne

ASCOLI Incidente stradale in mattinata sul raccordo autostradale dell’A14, meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare, fra Spinetoli e Monsampolo in direzione Est. Un automobilista di 38 anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto si è ribaltato. Per fortuna non c’erano altre autovetture che lo seguissero altrimenti le conseguenze dell’incidente stradale sarebbero state ben più gravi.

Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell’ospedale Mazzoni che ha provveduto a trasportare l’automobilista al pronto soccorso. Pur avendo riportato traumi il trentottenne non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche gli agentidella polizia stradale di Ascoli per ricostruire la dinamica e regolare il traffico.