Incubo Superstrada 77, coppia cade in moto all'altezza dello svincolo di Montecosaro

MONTECOSARO- Incidente stradale questa mattina lungo la superstrada 77 Valdichienti, in direzione mare, tra Montecosaro e Civitanova. Per cause in corso di accertamento, un giovane in sella a una moto, che viaggiava insieme ad una ragazza, ha perso il controllo del mezzo. Entrambi sono caduti ravinosamente sull’asfalto.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Incidente sulla statale 77 Valdichienti, chiusa parte della... CORRIDONIA Di nuovo contromano, questa volta nella rotatoria: schianto frontale... CIVITANOVA Non c'è pace sulla superstrada: dopo le auto in... L'ALLARME Entra in superstrada dallo svincolo contromano, è la quarta...

In un primo momento è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che non si è rivelato più necessario. L'incidente ha causato lunghe code tanto che in una giornata di traffico molto intenso si è reso neecssario chiudere temporaneamente l'accesso alla superstrada con uscita obbligatoria a Montecosaro. Soccorsi i feriti e chiarito che non c'erano altri veicoli coinvolti il traffico è ripreso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA