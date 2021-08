Di nuovo contromano, questa volta nella rotatoria: schianto frontale tra un'auto e un furgone

CORRIDONIA - Ancora un incidente innescato da un mezzo in contromano: ennesimo caso degli ultimi mesi nel Maceratese. Questa volta è successo alla rotatoria nei pressi dell'uscita della superstrada Macerata Sud/Corridonia. Si sono scontrati frontalmente una Opel Corsa, che avrebbe imboccato la rotatoria nel senso sbagliato, ed un furgone. Per fortuna, questa volta non ci sono state conseguenze per gli occupanti dei veicoli. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

APPROFONDIMENTI TERRORE Contromano per chilometri in superstrada, terrore nelle Marche.... GLI INCIDENTI Contromano sulla superstrada Civitanove-Foligno, viaggio sulle rampe... MONTECOSARO Un'altra auto contromano sullo stesso tratto di superstrada:... CORRIDONIA Contromano sullo svincolo: è la terza volta in pochi giorni...

Si lascia cadere dal terzo piano di casa: uomo di 41 anni in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA