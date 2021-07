Incidente sulla statale 77 Valdichienti, chiusa la carreggiata in direzione di Civitanova

MORROVALLE - Schianto sulla statale 77, chiusa la carreggiata in direzione di Civitanova Marche. Ne dà notizia l'Anas. Riferisce una nota, infatti, che «Lungo la strada statale 77 “Della Val Di Chienti” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Civitanova Marche, al km 100,000, nel comune di Morrovalle, in provincia di Macerata, a causa di un incidente».

«Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile», conclude la nota.

