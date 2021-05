Entra in superstrada dallo svincolo contromano, è la quarta volta in pochi giorni

CORRIDONIA - Superstrada Civitanova-Foligno ad alto rischio. Ancora un'auto contromano: è l'ennesimo episodio in due settimane. L'ultimo caso questa mattina alla rotatoria allo svincolo della superstrada a Corridonia, nella zona industriale, davanti al palazzo Zenit. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma anche questa volta la paura è stata davvero tanta.

