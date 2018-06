Ragazzo 18enne fugge dalla comunità: ritrovato in un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA - Grande apprensione per alcune ore per un diciottenne di Orvieto che martedì pomeriggio, verso le 17, si era allontanato da una comunità di Caccamo di Serrapetrona, dove era ospite. Sono subito scattate le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Caldarola, che fanno capo alla Compagnia di Tolentino. Il giovane, che ha raggiunto la maggiore età lo scorso 20 giugno, da due anni vive nella comunità.La speranza della famiglia era che il ragazzo facesse al più presto ritorno in comunità. La mamma del ragazzo si era appellata a quanti potevano avere informazioni, invitandoli ad avvisare tempestivamente i militari dell’Arma chiamando il 112. Ieri sera verso l’ora di cena il lieto fine delle ricerche subito attivate con il ritrovamento in un bar del ragazzo che ha così fatto rientro nella comunità dell’entroterra maceratese, quella appunto di Caccamo di Serrapetrona.