Shopping sfrenato per tre mesi con la carta di credito rubata al collega: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO MARCHE – Ruba un portafoglio all'ex collega di lavoro con all'interno una carta di credito che poi usa per fare shopping per tre mesi spendendo 1.169 euro. Alla fine l'operaio, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per furto aggravato, utilizzo indebito della carta di credito e per diffamazione avendo l'uomo, una volta messo di fronte alle sue responsabilità, accusato un altro ex collega di lavoro.Il furto risale allo scorso mese di giugno in uno stabilimento di San Severino Marche dove il denunciato ha lavorato con contratto a tempo determinato, mentre ora è disoccupato e vive in un'altra provincia marchigiana. Di seguito sono state avviate le indagini da parte della Compagnia dei carabinieri di Tolentino che hanno condotto alla denuncia del giovane operaio ritenuto l'autore del furto. Il ventenne dopo aver trafugato il portafoglio al collega dallo stabilimento è corso subito ad utilizzare quest'ultima senza scrupoli e lo ha fatto per ben tre mesi, fino a quando non è stato scoperto, per diversi acquisti nei supermercati. Ha comprato anche strumenti elettronici, capi di abbigliamento e carburante.