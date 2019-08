Shopping con la carta clonata a Mosca ma la vittima beffa l'hacker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MACERATA - Tentata truffa a Mosca. Grazie all’agilità informatica e comunicativa della vittima prescelta il colpo è sfumato quando gli autori pensavano invece di averla fatta franca. Una carta di credito clonata all’ignaro titolare – Stefano Quarchioni, commercialista, past president del Rotary club di Macerata ed un passato più o meno recente di amministratore comunale a Mogliano e di hockeysta – ed a Mosca sono andati a colpo sicuro con lo shopping fraudolento.Il tempo di passare la carta in un negozio di Mosca molto frequentato, il pensiero rivolto all’uscita con la merce comprata dal clone moscovita del commercialista maceratese: un istante e sul telefonino del professionista maceratese è comparso il servizio di allerta. Stefano Quarchioni ha subito visto il messaggio e, visto che non era a Mosca ma al lavoro in terra maceratese, ha immediatamente bloccato la carta di credito. Acquisto sfumato per gli aspiranti malviventi e denuncia presentata dal professionista maceratese alle forze dell’ordine. La rapidità di reazione della vittima designata ha colto infatti in contropiede gli stessi truffatori che non sono riusciti a perfezionare l’acquisto e sono stati quindi costretti a darsi alla macchia con la merce: non è noto se siano riusciti a dileguarsi evitando la polizia moscovita.