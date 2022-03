«Mi hanno clonato la carta di credito». Ma i mille euro li ha prelevati lui per raggirare l'assicurazione: denunciato

MONTE URANO - Ha denunciato ai carabinieri che qualcuno gli aveva clonato la carta di credito, effettuando prelievi per 1.000 euro. Ma all'esito delle indagini, si è scoperto che quelle somme le aveva prelevate proprio lui. Voleva fare il colpaccio con l'assicurazione ma alla fine rimedia una denuncia per simulazione di reato.

Questo il singolare episodio che ha visto protagonista un settantenne di Monte Urano. Ben tre i prelievi effettuati dalla sua carta. Ai militari l'uomo ha assicurato di non aver mai smarrito nè ceduto la sua carta. Tutte e tre i prelievi sono risultati effettuati proprio a Monte Urano e questo ha iniziato a far sorgere qualche dubbio sulla versione fornita dalla "vittima". La verità è arrivata dalle telecamere di videosorveglianza delle banche, che hanno dimostrato le operazioni erano state effettuate proprio dal denunciante. L'uomo, di fronte all'evidenza, ha detto di aver saputo dell'esistenza di una copertura assicurativa sulla carta di credito e tentato di inventarsi il furto per ottenere un risarcimento. Non è andata come sperava ed ora dovrà rispondere di simulazione di reato.

