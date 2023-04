Terre Roveresche, shopping a scrocco con la carta di credito rubata: coppia di 50enni incastrata dai video

TERRE ROVERSCHE - Quando li hanno visti nei video, li hanno riconosciuti subito, visti i loro precedenti. I carabinieri di Terre Roveresche hanno denunciato una coppia di 50enni per il furto e l'utilizzo di una carta di credito. Era stata rubata ad una donna mentre faceva colazione in un bar e, prima che potesse bloccarla, i due avevano effettuato diversi acquisti per importi inferiori ai 25 euro, quelli per cui non è necessario il Pin. Ma la coppia non ha passato indenne l'analisi dei video dei negozi: i carabinieri li hanno riconosciuti subito.

I carabinieri di Terre Roveresche hanno anche eseguito due ordini di carcerazione. Il primo riguarda una donna 47enne di Pesaro che deve scontare 5 mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il secondo un 30enne di origine campane che deve scontare 8 anni e sei mesi per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.