SENIGALLIA - Momenti di tensione ieri mattina al Ciarnin dove un uomo ha attraversato i binari per tornare a casa e ha preso a sassate una persona che, gridando, lo aveva messo in guardia dall’arrivo dei treni. È successo attorno alle 11. Il protagonista della caotica mattinata, che ha provocato ritardi ai passeggeri della linea ferroviaria, è un 50enne residente a Senigallia.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Sfida a tutta velocità, due auto volano giù dal ponte: feriti tre ragazzi di 23 anni, uno è gravissimo LE FOTO CHOC L'EMERGENZA Cittadino tedesco si allontana dal pronto soccorso e sulla variante urla di voler tornare in Germania a piedi

Si trovava sul lungomare e per far prima a tornare sulla Statale ha scelleratamente deciso di attraversare i binari, senza servirsi del sottopassaggio. Un uomo si è accorto che stava camminando sui binari e gli ha urlato. A quel punto lui, dopo avergli risposto male, ha raccolto dei sassi e glieli ha lanciati. Nel frattempo, il personale delle Ferrovie, notata la persona non autorizzata sui binari, ha attivato la procedura d’emergenza che prevede il rallentamento dei treni, quindi ha informato la Polfer che ha poi contattato i carabinieri.



L’uomo, raggiunto l’imbocco della complanare al Ciarnin, si è avviato a piedi, nonostante sia vietato perché molto pericoloso per i pedoni. Il passante che l’aveva visto sui binari l’ha seguito in auto per fargli presente che si stava comportando in modo pericoloso, gli ha suonato con il clacson e lui ha di nuovo ripreso a lanciargli delle sassate per poi allontanarsi. I carabinieri l’hanno trovato e identificato.

Ha riferito che voleva solo tornare a casa facendo il tragitto più breve. Non è stato denunciato. Se vorrà, il passante preso a sassi potrà sporgere una querela di parte e lo stesso potrebbe fare Rfi per i disagi provocati al traffico ferroviario rallentato. I treni, infatti, hanno proseguito transitando piano per il timore che l’uomo potesse tornare sui binari. Nessuno sapeva ancora che li aveva solo attraversati per raggiungere la Statale. Dalle 11,12 la circolazione è tornata regolare sulla linea Pescara -Ancona alle 12,13. I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti.