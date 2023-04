Cittadino tedesco si allontana dal pronto soccorso e sulla variante urla di voler tornare in Germania a piedi

ANCONA - Un intervento particolare tra preoccupazione e sconcerto quello effettuato dalla Croce Gialla insieme alla Polfer nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria per soccorrere un cittadino tedesco di 60 anni in stato confusionale: l'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ma qui una volta passato per il triage si è allontanato ed è stato rintracciato lungo la Variante dove ad alta voce affermava di voler arrivare in Germania a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno messo in sicurezza l'uomo con il nuovo intervento della Croce Gialla che lo ha riportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.