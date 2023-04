Sfida a tutta velocità, due auto volano giù dal ponte: feriti tre ragazzi di 23 anni, uno è gravissimo LE FOTO CHOC

CHIARAVALLE - La corsa a tutto gas, forse una sfida a folle velocità. Poi lo schianto contro il guardrail e il volo choc giù dal ponte per una decina di metri. Un’auto è andata a finire tra i rovi, l’altra in un canale che, fortunatamente, in questo periodo è quasi secco. Le sirene delle ambulanze, le grida di dolore, i riflettori dei vigili del fuoco che penetrano il buio e illuminano la scena da brividi: là sotto, nella vegetazione, tre giovani incastrati tra le lamiere. Uno è gravissimo, gli altri hanno seri traumi, ma se la caveranno.

Due auto volano giù dal ponte, una si ribalta e l'altra finisce nel fiume

Lo schianto da paura è avvenuto stasera (23 aprile) intorno alle 20,30 all’incrocio tra via Coppetella e via Clementina, al confine tra i comuni di Chiaravalle e Jesi. I feriti sono tre operai originari della Repubblica Ceca, tutti di 23 anni, che abitano vicino ad Agugliano e lavorano nella stessa azienda come installatori di pannelli fotovoltaici. Due viaggiavano su una Volkswagen Golf, uno su una Skoda Octavia. Andavano verso Chiaravalle. I carabinieri intervenuti sul posto ipotizzano che avessero ingaggiato una sfida ad alta velocità. Le auto si sarebbero toccate, proprio in corrispondenza del ponte: da lì sono precipitate di sotto.

I passanti hanno dato l’allarme. Sul posto, il 118 con l’automedica, la Croce Rossa di Jesi, la Croce Gialla di Chiaravalle e la Verde di Cupramontana, insieme ai vigili del fuoco di Jesi e di Ancona, sopraggiunti anche con l’autogru per recuperare i veicoli. Dalla Golf, atterrata a una cinquantina di metri di distanza dal punto dell’impatto, è stato estratto un 24enne, il più grave di tutti: era privo di sensi ed è stato portato d’urgenza a Torrette, in codice rosso. Con lui, un giovane collega ferito in modo più lieve. Dalla Skoda è stato recuperato il loro amico anche lui ceco: ha riportato vari traumi, ma è miracolosamente salvo.