Ancona, la festa in casa degenera in rissa: 40enne preso a bottigliate, trovato in un bagno di sangue

ANCONA - La festa in casa degenera in rissa: 40enne trovato in un bagno di sangue. È accaduto nella notte in un appartamento di via Flaminia ad Ancona un gruppo di cittadini del Bangladesh si sono riuniti per una festa in famiglia.

Ad un certo punto, però, forse comlici le abbondanti libagioni, è scoppiata una rissa che ha coinvolto tutti i commensali. Urla e grida, con i vicini che chiamano il 112. Sul posto oltre alle forze dell’ordine è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo di circa 40 anni steso in terra quasi privo di sensi con vasta ferita al capo al punto tale che il pavimento era pieno di sangue. È stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.