Sbanda ed esce di strada: grave una 56enne soccorsa dall'eliambulanza

SAN SEVERINO – Una cinquantaseienne di Treia sbanda e finisce fuori stada con la sua auto. La donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Erano circa le 9 di questa mattina quando si è verificato l'incidente nella frazione di Serralta di San Severino Marche. Pochi minuti dopo sul posto è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento della ferita al nosocomio dorico con l'eliambulanza. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri di San Severino Marche.

