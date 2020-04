Pesaro, smarrita sotto la pioggia non ricorda più dove abita: i poliziotti scoprono l'indirizzo e la riportano a casa

PESARO - Aveva smarrito la strada di casa e per di più sulla città stava venendo giù una pioggia torrenziale, ma la disavventura per la nonnina è stata a lieto fine grazie agli agenti di polizia in servizio. È successo ieri sera in centro a Pesaro. I poliziotti erano in servizio anche per i controlli previsti dal Dpcm coronavirus quando è arrivata loro la segnalazione di un residente per la presenza di una persona anziana in strada, in via Cavour che sembrava essere in stato confusionale.

Effettivamente quando la polizia l' ha raggiunta la pensionata non si ricordava dove abitasse asserendo di essere uscita per cercare una parente. Intanto continuava a cadere una pioggia battente ma i poliziotti non si sono persi d'animo e con un po' di ricerche e intuito - la signora non doveva essersi allontanata di molto dalla sua abitazione - sono riusciti risalire all'indirizzo e hanno potuto riaccompagnarla a casa dove l'aspettavano i familiari preoccupati di non trovarla. Un lieto fine con gli immancabili ringraziamenti per i poliziotti veri e propri angeli custodi.

