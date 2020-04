Cade mentre lavora, un uomo di 62 anni ricoverato in gravi condizioni a Torrette

CORRIDONIA - Cade a terra mentre realizza una fogna nel suo terreno. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, di 62 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidene si è verificato nel pomeriggio. Il sessantaduenne stava effettuando i lavori nel suo terreno quando, improvvisamente, è scivolato. L’uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari. Sul posto 118 e i tecnici dell’Asur. © RIPRODUZIONE RISERVATA