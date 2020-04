Tragico incidente stradale. ​La madre di Yainet: «Ricordiamola con il suo sorriso»

PIORACO - «Non dimentichiamoci di Yainet, della ragazza che era, dobbiamo ricordarcela così, con il suo splendido sorriso». Sono le parole di Brismaida Bernal Martinez, la mamma di Yainet Luis Bernal, la 27enne di Pioraco di origini cubane morta il 24 aprile scorso a causa di un tragico incidente stradale. La giovane, al quarto mese di gravidanza, stava tornando dalla Svila di Visso dove lavorava quando la sua Fiat Panda è finita contro il guardrail che, come un ariete, ha attraversato l’abitacolo.

Con una lettera aperta Brismaida ha voluto ringraziare le tante persone che in questi giorni tragici sono state vicine a lei e alla sua famiglia. «Nonostante siamo ancora profondamente scossi per l’accaduto, vorremmo ringraziare dal profondo del nostro cuore tutte le persone, le associazioni e le imprese che ci hanno espresso la loro vicinanza – scrive –. Una vicinanza che in qualche modo è riuscita ad alleviare il nostro enorme dolore, una vicinanza anche inaspettata, ma al contempo una conferma della meravigliosa persona che era Yainet. Tra i tantissimi che ci sono stati vicini, non possiamo non menzionare, la Croce Rossa di Matelica, la nostra seconda famiglia che non ci ha lasciato mai soli, la cittadinanza e l’amministrazione di Pioraco, don Cherubino e il vescovo di Camerino, i dipendenti e gli amministratori della ditta Svila, poi l’Unitalsi di Bitonto, tutte le cartiere del Fedrigoni group che da tutta Italia hanno mandato messaggi di solidarietà, l’Associazione italiana vittime della strada, e tutte le persone che in qualsiasi modo hanno fatto sentire la loro presenza in questa drammatica situazione. Non dimentichiamoci di Yainet, della ragazza che era, dobbiamo ricordarcela così, con il suo splendido sorriso, e la sua innata voglia di vita che purtroppo le è stata strappata troppo presto». © RIPRODUZIONE RISERVATA