SAN SEVERINO - Tragedia oggi pomeriggio a San Severino. Stando alle prime informazioni una donna di 83 anni è morta e ad ucciderla sarebbe stato il figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tolentino che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Mamma uccisa in casa, sospetti sul figlio

Da capire ancora i contorni della vicenda che è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio all'interno di un'abitazione a San Severino in via Raffaello Sanzio. L'uomo insieme alla mamma gestisce il bar che si trova proprio sotto l'abitazione: ancora sconosciuto il movente del femminicidio. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno tuttavia potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il fatto è accaduto in via Raffaello Sanzio. Sono ancora in corso i sopralluoghi da parte degli inquirenti.

