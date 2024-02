Donna uccisa a coltellate in casa in provincia di Padova, aveva 41 anni. Carabinieri a caccia del marito 39enne

BOVOLENTA - Una donna di 41 anni è stata trovata cadavere a Bovolenta, in provincia di Padova. La donna, dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a coltellate. Il delitto è avvenuto in un appartamento non distante dalla stazione dei carabinieri, in viale Italia.

Femminicidio a Bovolenta

Inutile l'arrivo dei soccorritori del 118. La zona è stata transennata, le indagini sono affidate a carabinieri. Al momento non si conosce l'identità della vittima, che secondo quanto trapelato aveva un figlio di 12 anni. Sul posto anche il sindaco.

I militari dell'Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul posto, con i carabinieri del nucelo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.