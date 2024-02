POTENZA PICENA - Ancora sangue sulle strade. Una farmacista di 44 anni, Roberta Filippetti, è morta in un incidente avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14, in contrada Castelletta, lungo la strada che da Montelupone porta a Potenza Picena. La donna era in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, dopo una curva si è scontrata con un’auto. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

La ricostruzione

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Recanati e della Croce Rossa di Porto Potenza. Era stata anche allertata l’eliambulanza proveniente dall’ospedale regionale di Torrette ma la richiesta è stata poi annullata perché purtroppo per la 44enne non c’era più niente da fare. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti si sarebbero scontrati frontalmente uno scooter e una Fiat Panda. A bordo dell’utilitaria c’erano quattro persone di origini pakistane (una coppia e due bambini), trasportate per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia della tragedia ieri pomeriggio si è immediatamente diffusa a macchia d’olio, lasciando tutti sotto choc. Roberta Filippetti era conosciutissima: lavorava alla farmacia comunale di Potenza Picena, in piazza Matteotti. Una donna che godeva della stima e dell’affetto di tutti. Lascia il marito Jemmy Parigi, una figlia, la sorella Anna Laura, il padre Franco (titolare di un laboratorio orafo a Potenza Picena) e la mamma Anna.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Roberta Filippetti, residente a Potenza Picena, in questo momento di profondo dolore. «Quello che è accaduto lascia tutti sgomenti - dice il sindaco Noemi Tartabini -. Era una professionista, cordiale e attenta. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro».

Toccante il ricordo di Marco Pagnanini, amico della vittima: «Una tragedia tremenda. Era una persona squisita, in farmacia accoglieva i clienti con il sorriso sulle labbra. Disponibile con tutti, era pronta ad aiutarti quando ce n’era bisogno. Tutta la sua famiglia a Potenza Picena è molto stimata». I funerali di Roberta Fiippetti non sono ancora stati fissati. Prima si attende infatti il nulla osta da parte della Procura di Macerata.