E' morto ad 82 anni il farmacista di Pagliare. Federfarma: «Un vero professionista in camice bianco»

SPINETOLI - Un nuovo lutto per la comunità dei farmacisti del Piceno: è scomparso il dottor Alberto Maria Pagnoni, 82 anni, titolare con la figlia Michela della farmacia di Pagliare del Tronto.

Gianni D’Aurizio, presidente di Federfarma Ascoli, associazione di cui Michela Pagnoni è consigliere da molti anni, ricorda: «Alberto Maria, iscritto dal 1980 all’Ordine professionale, ha incarnato in sé le caratteristiche del professionista in camice bianco, costantemente disponibile a dispensare consigli, suggerimenti e le giuste parole per far accettare un percorso terapeutico».

Stefano Strozzieri, come vice presidente e delegato rurale di Federfarma Ascoli sottolinea «la grande professionalità ed umanità di Alberto Maria che è stato l’autentico farmacista rurale, sempre disponibile a servizio della popolazione in un Comune dove la farmacia rappresenta il principale presidio sanitario a servizio della popolazione, specie se anziana». Federfarma Ascoli si stringe al lutto della figlia Michela e della famiglia tutta.

