Fano, scontro frontale tra due auto: ne fa le spese un 73enne portato al Pronto Soccorso

FANO Incidente ieri sera (9 febbraio) a Fano, in via Tomassoni, intorno alle 19.30. Due auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato un uomo di 73 anni trasportato al Pronto Soccorso.

La dinamica

Il primo veicolo percorreva via della Giustizia con direzione Pesaro verso Ancona. Giunto all'altezza di via Tomassoni si è scontrato frontalmente con l'altra macchina che, nel frangente, percorreva quest'ultima via con direzione mare verso monte e svoltava a destra per immettersi su via della Giustizia in direzione Pesaro