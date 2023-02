MONDOLFO - Ladri in casa di pomeriggio agli Ulivi, i residenti del quartiere invocano una telecamera all’ingresso. Alcuni giorni fa ignoti hanno trafugato numerosi oggetti di valore - anche monili d’oro di grande pregio affettivo - all’interno di una villetta approfittando dell’assenza degli inquilini, che si erano assentati appena per 2 ore. Vittima del raid il farmacista del posto che non ha potuto far altro che constatare i danni subiti al ritorno in casa. Un colpo messo a segno con professionalità criminale dai malviventi che hanno puntato soltanto alla casa del professionista forzando la finestra della cucina sul retro e mettendo a soqquadro tutto l’appartamento.

Proprietari fuori solo per 2 ore

«Non ci siamo accorti di nulla, è successo di pomeriggio quando ancora fa buio presto e molti siamo fuori per lavoro», hanno sottolineato i vicini di casa invocando al tempo stesso un incremento delle misure di sicurezza nella zona. Il bottino dei ladri sarebbe ingente e da quantificare. Di certo la paura tra gli abitanti del quartiere degli Ulivi cresce in vista anche delle imminenti vacanze pasquali quando i ladri potrebbero tornare a colpire. Il blitz dei balordi è stato evidentemente studiato seguendo gli orari e le abitudini delle famiglie.

Un episodio simile era avvenuto in una villetta di via Moretti, alla periferia della cittadina, quando era stata presa di mira la casa di due pensionati del posto, appena usciti per andare a cena con la figlia. Nel giro di pochi minuti si erano visti la villetta a due piani rivoltata da cima a fondo a caccia di gioielli ed oggetti preziosi.



Già la prossima settimana si terrà una riunione di condominio che vede coinvolti i residenti del quartiere degli Ulivi, un elegante struttura di case a schiera in una strada chiusa nella parte nord di Mondolfo, vicino alla strada comunale di Monteciappellano, immerse nel verde e fuori dal centro storico.

«Telecamera all’ingresso»

Una residente, che preferisce restare anonima, ha dichiarato: «Siamo veramente dispiaciuti e rammaricati per quanto accaduto qui. Crediamo che sia arrivato il momento che si prenda in considerazione di installare una telecamera all’ingresso del quartiere per monitorare il passaggio di auto e persone».

Il quartiere è posto all’uscita di Mondolfo in direzione di San Costanzo dove sono state poste telecamere lungo la strada provinciale. «Siamo turbati dal fatto che persone sconosciute possano entrare in casa studiando le nostre abitudini e approfittando del fatto che siamo fuori per lavoro e violando la nostra privacy», aggiunge la donna che si ripromette di sollevare la questione della videosorveglianza nelle prossime riunioni di condominio. Tra le priorità anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.