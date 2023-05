MALTIGNANO - Nessun aumento delle tariffe e lavori pubblici previsti ed in partenza per oltre 5 milioni. Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2023. Il primo aspetto è che sono state mantenute le tariffe dello scorso anno e sono rimasti invariati gli investimenti per i servizi, in particolare per quelli sociali, ingenti, e rappresentano una fetta importante del bilancio stesso.





Tra le opere pubbliche previste ci sono la costruzione del nuovo municipio, il miglioramento sismico di quello attuale, inagibile, che verrà adibito ad attività aggregative, il completamento dell’area più recente del cimitero anche con la costruzione di nuovi loculi nonché interventi nella parte vecchia per adeguamenti antisismici. Confermati i recenti interventi legati al sisma quali il rifacimento di tratti delle vie Molino, Tronto e della Stazione e quelli del Pnrr, di prossimo inizio, come la ristrutturazione del campo di via Faraone e l’ammodernamento di altri tratti di strade comunali quali le vie Pincerite e Mediana. In partenza i lavori di consolidamento del versante nord per la prevenzione del dissesto idrogeologico in zona via delle Querce ed assegnati i lavori, da parte della Regione Marche, per il ponte sul Vibrata tra Marche ed Abruzzo. Prevista una manutenzione straordinaria sul fosso Bartolino per la regimazione delle acque, nonché l’ampliamento della Materna per prevedere spazi per servizi aggiuntivi alla scuola dell’infanzia. «Anche quest’anno abbiamo stretto la cinghia per il protrarsi della causa degli anni ’80 sulla scuola media che non ci permette di indebitarci per fare investimenti a lungo termine - ha dichiarato il sindaco Armando Falcioni. - La scelta è stata chiara: non aumentare le tariffe ai cittadini garantendo nel contempo tutti i servizi: un grande sforzo sebbene non immediatamente visibile. Continueremo la ricerca di fondi pubblici che ci hanno dato grandi risultati poiché parliamo di circa 5,5 milioni; una enormità per un paese come Maltignano».

La donazione



Il consiglio si è concluso con l’approvazione della donazione, da parte della famiglia Travaglini, di un’area di circa 10mila mq in via Faraone di fronte alla scuola media. «Un gesto nobile verso la comunità - ha precisato Falcioni. - Era un vecchio desiderio del dottor Giacinto, nostro farmacista recentemente scomparso, cui la famiglia ha voluto dare seguito. A nome della comunità va il ringraziamento per questo atto di grande generosità non comune che onoreremo cercando di destinare l’area ad attività di natura sociale. È paradossale che, invece, al di là della strada, sulla Media insiste ancora una causa oramai quarantennale, con richieste di risarcimenti milionari che potrebbero minare il bilancio».