PORTO RECANATI - Al via da domani, fino al 31 agosto, la Ztl nel centro di Porto Recanati. Cambieranno quindi le modalità di ingresso al centro della città rivierasca che si prepara all’arrivo dei turisti, in alcuni casi già presenti in città. Alle 19.30 inizia l’isola pedonale (solo transenne) il cui perimetro corrisponde alla Ztl che entra in funzione alle 21.30 (varchi con rilevamento fotografico), fino alle tre dei giorni feriali, mentre in quelli festivi l’isola pedonale è dalle 16.30 alle tre. L’accesso negli orari in cui vige il divieto è consentito ai veicoli autorizzati.



L’area interessata dalla Ztl comprende via King, via Rossini (nel tratto di corso Matteotti via Toscanini), via degli Orti, via XX Settembre, via Buozzi, via Curtatone, via Grandi, via Bixio e piazza della Vecchia Pescheria. Sono, invece, escluse via Toscanini, via Cementieri, via dei Marinari, via delle Purtannare, via dei Contadini, via Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via della Stazione, piazza della Stazione, via Loreto, largo Monte Conero, lungomare Palestro, largo Porto Giulio, viale Lepanto e viale Primo Maggio. A chiarire - dopo alcune perplessità sollevate sui social - che si tratta dello stesso provvedimento degli altri anni, è il comandante della polizia locale Sirio Vignoni: «Si tratta della solita isola pedonale che da diversi anni entra in vigore d’estate, è stata solo messa una transenna alle 19.30 con divieto di transito all’ingresso di via Pastrengo che implica una modifica della viabilità da Nord verso Sud, eccetto i residenti autorizzati. Questa modifica - spiega - si è resa necessaria dopo che i residente del quartiere hanno lamentato il traffico, soprattutto nel periodo estivo, quando la popolazione in città passa da circa 12.500 abitanti a picchi di 80mila. Nell’attesa dell’istituzione delle Zone 30, il provvedimento proverà a limitare i disagi dei residenti». Attenzione anche sul fronte della sicurezza, in vista della movida: «Il Comune ha assunto 7 agenti di polizia per quattro mesi che sono già entrati in servizio. A luglio e agosto, tutte le sere, faremo un turno in più fino all’una di notte».