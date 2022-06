Sono in arrivo isola pedonale e Ztl: rivoluzione fino al 31 agosto. Traffico limitato in centro dalle 21.30 alle 3 di notte

PORTO RECANATI - Isola pedonale e zona a traffico limitato in arrivo a Porto Recanati. Dal primo luglio al 31 agosto cambieranno le modalità di ingresso al centro della città rivierasca che si prepara all’arrivo dei turisti, in alcuni casi già presenti in città. Il sindaco Andrea Michelini spiega che «la ztl entrerà in vigore dalle 21,30 alle tre e l’isola pedonale dalle 19,30 alle tre nei giorni feriali e dalle 16,30 tre nei festivi. In occasione dei mercatini festivi, invece, inizierà alle 14».

Il primo cittadino entra nello specifico dell’applicazione della ztl che interesserà la vie e le piazze del centro abitato. «L’accesso negli orari in cui vige il divieto - ricorda Michelini - è consentito ai soli veicoli autorizzati. L’area interessata dalla ztl comprende via King, via Rossini (nel tratto di corso Matteotti via Toscanini), via degli Orti, via XX Settembre, via Buozzi, via Curtatone, via Grandi, via Bixio e piazza della Vecchia Pescheria. Sono, invece, escluse via Toscanini, via Cementieri, via dei Marinari, via delle Purtannare, via dei Contadini, via Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via della Stazione, piazza della Stazione, via Loreto, largo Monte Conero, lungomare Palestro, largo Porto Giulio, viale Lepanto e viale Primo Maggio».

Per quanto riguarda l’isola pedonale, invece, «è vietata - dice Michelini - la circolazione di ogni categoria di veicolo, con esclusione dei mezzi di polizia, soccorso e dei velocipedi, su tutte le vie e piazze ubicate ad est della ferrovia: piazza Brancondi all’altezza dell’intersezione tra via Pastrengo e via Loreto in direzione sud, ad ovest del lungomare ed a nord di via King e via Rossini e per l’intero corso Matteotti. È esclusa dal provvedimento dell’ordinanza la viabilità sul percorso via Loreto, via Buozzi, via degli Orti, via dei Cementieri, via della Stazione, via dei Cementieri e via Verdi. In merito ai permessi per la ztl - ricorda il sindaco - coloro che sono in possesso di quelli del 2021 possono utilizzarli anche per quest’anno. Qualora invece qualcuno dovesse avere bisogno di richiedere un nuovo permesso per accedere alla ztl, può recarsi, per la compilazione della domanda e dopo il controllo dei requisiti richiesti, al gazebo presente al parcheggio Pastrengo». I provvedimenti erano già stati condivisi con i commercianti della città che, sin dallo scorso anno, chiedevano un compromesso sull’orario di inizio dell’isola pedonale che permettesse a bar, ristoranti e negozi di vendita al dettaglio, di poter lavorare senza riscontrare disagi.

