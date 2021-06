Da oggi scattano sosta a pagamento e isola pedonale: ecco la rivoluzione viabilità sul lungomare

SENIGALLIA - Debutta oggi l'isola pedonale sul lungomare Marconi mentre su tutta la riviera torna la sosta a pagamento. Attesa a giorni l’ordinanza per l’apertura dei bar in spiaggia. Al vaglio dell’Amministrazione comunale ci sono dieci serate per andare in deroga alle 21, orario stabilito per chiudere i locali sull’arenile. I bagnini ne vorrebbero trenta o almeno venticinque per coprire i weekend.

LEGGI ANCHE:

Ruba un telefonino e prova subito a venderlo ma i poliziotti lo bloccano: nei guai un uomo di 70 anni



Il sindaco Massimo Olivetti, annunciando l’orario alle categorie, aveva garantito sin da subito un pacchetto di deroghe da definire però nel numero che ancora non è stato ufficializzato. Intanto il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che disciplina la stagione balneare e quella elioterapica. L’apertura giornaliera degli stabilimenti per finalità balneari va dalle 10 alle 18, orario in cui sarà attivo il servizio di salvataggio, mentre per finalità esclusivamente elioterapiche dalle 8 alle 10 e dalle 18 alle 20. Ieri è stata anche emanata l’ordinanza che sancisce il debutto dell’isola pedonale sul lungomare Marconi, introdotta dalla Giunta Olivetti. Sarà in vigore da oggi al 15 settembre dalle 18 alle 3 di notte.



Il provvedimento riguarderà anche via Bovio, tra il lungomare e via Sella e via Nigra sempre nel tratto compreso tra il lungomare e via Sella. Nel pacchetto inoltre sono state varate anche le disposizioni per il lungomare Alighieri dove verrà istituita una Ztl dalle 22 all’1 dalla domenica al venerdì dal 1° luglio al 26 agosto, fino a via Dalmazia. Il sabato verrà estesa fino alle 3, comprendendo la chiusura dei sottopassi di via Perilli e viale IV Novembre, e anticipando il provvedimento agli ultimi tre di giugno.

Nessuna novità sulla sosta a pagamento sul lungomare che torna in vigore oggi in tutta la riviera, comprese le traverse ad 1,20 euro all’ora. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 settembre, valido dalle 9 alle 20. Stesso orario e periodo valido per i parcheggi scambiatori, al costo però di 3 euro al giorno, che si trovano all’ex Sacelit Italcementi, a Villa Torlonia, nell’area parco Saline-Pattinodromo e al Ciarnin. Con la speranza che gli automobilisti parcheggino con un po’ di buon senso quando non sono presenti le strisce blu a terra. Domenica infatti un gruppo di persone ha dovuto sollevare di peso una Lancia Y che ostruiva il passaggio delle altre automobili in sosta all’interno dell’ex Sacelit Italcementi. Una coppia di Spoleto, tornata a prendere la macchina, si è trovata il passaggio bloccato. Ha chiamato la polizia locale.

Partendo la convenzione per l’utilizzo di quell’area solo oggi ieri non potevano farla rimuovere, trattandosi di una proprietà privata. I vigili si sono messi comunque a disposizione per rintracciare il proprietario e chiedere di spostarla ma, al loro arrivo, un gruppo di automobilisti aveva già provveduto a rimuovere di peso l’utilitaria. L’hanno alzata e messa da un’altra parte. Nel frattempo infatti si era creata la coda di gente che doveva uscire dal parcheggio bloccato.



Sul lungomare gli stalli blu non saranno tutti disponibili da oggi. Sul Marconi e Alighieri fino al 10 giugno su alcune aree di sosta sarà in vigore il divieto per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica. Sul lungomare Mameli invece il 4 giugno dovrebbero terminare i lavori dell’asfalto, a cui farà seguito il rifacimento della segnaletica che verrà eseguito di notte per limitare i disagi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA