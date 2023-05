PORTO RECANATI Ieri sera il debutto dell’isola pedonale lungo corso Matteotti a Porto Recanati. Una decisione che ha fatto discutere alcuni commercianti, il Centrodestra unito e ora anche Porto Recanati 21-26. Secondo i consiglieri Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, infatti, quella dell’isola pedonale è solo la punta dell’iceberg: secondo loro le priorità sul fronte della sosta e della viabilità dovevano essere altre.

«Una amministrazione oculata si sarebbe preoccupata prima di risolvere la questione del traffico e dei parcheggi. Porto Recanati ha un corso lungo più di un chilometro e chiudere la via principale di scorrimento della città senza aver prima risolto problematiche legate alla viabilità e alla creazione di un parcheggio multipiano nell’area ex Nazario Sauro opportunamente collegato con il centro significa creare solo disagi ai cittadini e alla città. L’isola pedonale dovrebbe prevedere tutto il rifacimento del manto stradale del corso e un nuovo apposito arredo urbano. Isola pedonale non significa semplicemente apporre il divieto di transito alle auto, ma è molto di più, soprattutto in una città turistica dove passeggiare in centro dovrebbe essere un piacere anche per la vista».

La contestazione

Poi i due consiglieri di minoranza contestano la mancata condivisione della scelta dell’isola pedonale. Un tema, quello del divieto di transito lungo il corso nei weekend estivi, che ogni anno riaccende il dibattito pubblico e anche quest’anno le polemiche non si sono fatte attendere. «Abbiamo appreso dai giornali che da oggi (ieri, ndr) pomeriggio e per tutti i sabati di maggio e giugno Porto Recanati avrà una nuova isola pedonale lungo il corso dalle 19.30 all’una e la domenica dalle 16 all’una (anziché alle 20 come previsto sino ad ora). Siamo rimasti un po’ stupiti nel prendere atto di questa novità considerato che solo qualche giorno fa l’assessore Stimilli e il sindaco Michelini avevano decisamente negato questo cambiamento. Inoltre, secondo questa amministrazione l’istituzione dell’isola pedonale è stata presa con il consenso di tutti i commercianti, salvo poi leggere pareri contrastanti e contrari». Allora arriva la posizione di Rovazzani e Nalmodi: «Vero che non si può accontentare tutti, ma sarebbe stato meglio ascoltare i molti contrari piuttosto che i pochi favorevoli».



Secondo i due consiglieri sarebbe sbagliato anche l’orario scelto per l’isola pedonale. «A maggio e giugno non risultano problemi in quella fascia di orario: non ci sembra sia mai emersa una evidente necessità di usufruire del corso in maniera più serena e tranquilla o che ci sia stato caos».

Infine i controlli: «Chi si occuperà di verificare il rispetto della Ztl visto che non ci risulta sia stato modificato l’orario della polizia locale? Stesso problema per l’accesso di via Pastrengo dove dovrebbero passare solo i residenti. Ci sono zone che ci preoccupano molto come la zona Sud e l’attraversamento di via Galilei. In Consiglio abbiamo provato a dare suggerimenti ma, come sempre, non sono stati presi in considerazione».