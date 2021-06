Nel piazzale pedonalizzato sul lungomare non più la ruota panoramica ma un prato d'erba sintetica

PESARO Piazzale D’Annunzio “green”, nello spazio pedonale arriverà l’erba sintetica. «Sarà un’area per l’animazione». E a ponente le Apu si colorano. Sono giorni di fermento lungo viale Trieste, in preparazione della riorganizzazione degli spazi di viabilità, sosta e arredi sul lungomare per l’arrivo della stagione estiva.

La logistica

Sul lato levante, piazzale D’Annunzio è ormai stato rivisto sotto il profilo logistico, mancano gli ultimi allestimenti. «Nella metà piazzale pedonale - anticipa l’assessore Enzo Belloni - metteremo un prato sintetico. Ci sarebbe piaciuto realizzare un prato naturale, ma il rischio che venisse rovinato era elevato. Sarà comunque uno spazio piacevole, che accoglierà serate di animazione per dare vita a quel pezzo di viale». Sul versante pedonale, anche l’occupazione di suolo pubblico con i tavolini esterni delle attività commerciali presenti. Niente più parcheggi, recuperati in parte lungo la striscia che affianca la nuova ciclabile diritta, anche se ci sono state nelle ultime settimane lamentele dei residenti che faticano a trovare posti per le auto.

Cosa non cambia

Sono rimasti invariati, invece, i parcheggi sull’altro fronte del piazzale, che mantiene anche la corsia carrabile in direzione sud. Via la rotatoria al centro del piazzale. Spostandoci sul lato ponente, dopo lo stop alle operazioni di verniciatura di lunedì, a causa della pioggia notturna, ieri mattina gli spazi solitamente occupati dai parcheggi delle auto (ma in questa fase vietati alla sosta con rimozione) sono stati colorati con diverse tonalità, verde, azzurro, giallo, rosso, tutto delimitato dai nastri di protezione delle aree verniciate. Nel frattempo procede anche il resto degli allestimenti, con i filari elettrici che ospiteranno le lanterne del centro storico realizzate in collaborazione con Ikea. E nelle due aree pedonali urbane attive dal 19 giugno (e fino al 4 settembre) nei tratti viale Marconi-Pola e via Zara-Ninchi, arriveranno anche 24 panchine lunghe e modulabili, 56 fioriere di varie dimensioni, 10 gazebo in legno che saranno anche in grado di ospitare mercatini negli spazi senza occupazione di suolo pubblico.

Parcheggio ancora vuoto

Appare abbastanza vuoto in queste mattinate di inizio settimana il parcheggio di Villa Marina, in grado di ospitare fino a 160 auto. Complice, sicuramente, il meteo che non invoglia troppe persone a recarsi in spiaggia. Vengono predisposti da ordinanza due stalli in viale Marconi per consentire la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno, in prossimità dell’intersezione con viale Trieste, lato Fano. Con la stessa ordinanza comunale vengono annullati due posti per invalidi in viale Trieste all’altezza del civico 277/1, lato mare.

Le nuove regole

Insieme alle Apu, la zona mare cambia la riorganizzazione viaria con la Ztl in viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica e viale Zara, tra viale Pola e viale Gorizia e nelle vie di accesso a viale Trieste da viale Trento, nello specifico: viale Lanfranco, viale Zara, viale Pola, viale Rovereto, viale Monfalcone, via Paterni. La zona a traffico limitata è valida dalle ore 21 alle 7 del venerdì, sabato, domenica; e dalle ore 21 della domenica alle 7 del lunedì e dei giorni festivi da giugno al quattro settembre.

