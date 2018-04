Nuovo blitz anti droga â€‹all'Hotel House: perquisizioni e denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ancora controlli all’Hotel House, i carabinieri notano della cocaina a terra, lanciata da qualcuno per evitare guai. Ennesima operazione, l’altra notte, da parte dei carabinieri della locale stazione che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, in collaborazione, come di consueto per queste settimane, con i militari della Compagnia di Intervento operativo dell’ottavo reggimento Lazio di Roma.Di notte i militari dell’Arma sono arrivati all’improvviso nel palazzone multietnico, fermando ed identificando svariate persone. Per tre è scattata la denuncia. Un ventunenne di Loreto è stato fermato e denunciato: aveva addosso due grammi di hashish e di marijuana, divisa in dosi. Stessa sorte per una donna trentanovenne di nazionalità polacca, che è stata bloccata e perquisita dai militari dell’Arma: addosso lei aveva un grammo di cocaina. È stato denunciato dai carabinieri anche un ventisettenne di Osimo per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Il giovane uomo era alla guida della sua automobile con una patente di cui aveva precedentemente denunciato lo smarrimento per evitare che gli venisse ritirata.